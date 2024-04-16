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        Bolu'da öğrencilerin kaldığı dairede çıkan yangın söndürüldü

        Bolu'da üniversite öğrencilerinin kaldığı apartman dairesinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü, 1 kişi dumandan etkilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 14:34 Güncelleme: 16.04.2024 - 14:34
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        Bolu'da öğrencilerin kaldığı dairede çıkan yangın söndürüldü
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        Bolu'da üniversite öğrencilerinin kaldığı apartman dairesinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü, 1 kişi dumandan etkilendi.

        İzzet Baysal Caddesi'ndeki bir apartmanın 3. katında üniversite öğrencilerinin kaldığı dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanı fark eden apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye erlerinin müdahale ettiği alevler kısa sürede söndürüldü. Yangında binaya dolan dumandan etkilenen bir apartman sakini, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Yatak odasında başladığı tespit edilen yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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