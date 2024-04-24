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        Bolu'da 22 çift evlenmek için "24.04.2024" tarihini seçti

        Bolu'da nikah tarihinin özel olmasını isteyen 22 çift, 24.04.2024 tarihini tercih etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 17:15 Güncelleme: 24.04.2024 - 17:15
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        Bolu'da 22 çift evlenmek için "24.04.2024" tarihini seçti
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        Bolu'da nikah tarihinin özel olmasını isteyen 22 çift, 24.04.2024 tarihini tercih etti.

        Evlilik yıl dönümlerini özel tarihe denk getirmek isteyen çiftler, Bolu Belediyesi Nikah Salonu'nda yoğunluk oluşturdu.

        Hayatlarını bugün birleştirmek isteyen 22 çiftin nikahı kıyıldı.

        Bugün evliliğe ilk adımı atan Koray Altok ve Büşra Bilen çiftinin nikahını Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir kıydı. Özdemir, evlilik cüzdanını geline verirken, damada ise Türk bayrağı, Kur'an-ı Kerim ve Nutuk hediye etti.

        Nikah memuru Zafer Kazan, sıralı tarihlere yoğun ilgi olduğunu belirterek, "Çiftler evlilik tarihini unutmamak adına güzel bir gün olduğu için bugünü tercih etti." dedi.

        Kazan, evlenmek için başvuru yapan hiçbir çifti geri çevirmediklerini aktararak, "Başvuru yapan çiftlere nikah tarihlerini vermiştik. Bugün saat 08.30'da nikah kıymaya başladık. Yarım saat, 15 dakika arayla bütün çiftlerimizin nikahlarını kıyacağız. Onların mutluluklarına şahitlik yapıyoruz." ifadesini kullandı.

        Büşra Bilen, çok heyecanlı olduğunu dile getirerek, 24.04.2024 tarihini hem unutmamak hem de rakamların şansına inandıkları için seçtiklerini kaydetti.

        Koray Altok da eşinin isteği üzerine 24.04.2024 tarihinde evlenmeyi tercih ettiklerini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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