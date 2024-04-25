Boluspor, Altay maçının hazırlıklarını sürdürdü

Antrenmana koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra pas ve top kapma çalışması gerçekleştirdi.

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