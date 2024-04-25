Bolu'da yangında zarar gören ormanlık alana fidan dikildi
Bolu'nun Gerede ilçesinde, geçen yıl çıkan yangında zarar gören ormanlık alana fidan dikimi yapıldı.
Bolu'nun Gerede ilçesinde, geçen yıl çıkan yangında zarar gören ormanlık alana fidan dikimi yapıldı.
Bolu Orman Bölge Müdürlüğü tarafından "küllerinden doğan ormanlar" sloganıyla Danişmentler Yaylası'nda, fidan dikim etkinliği düzenlendi.
Geçen yıl çıkan yangında zarar gören 2 hektarlık alana, Bolu Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk, orman personeli, öğrenciler ve vatandaşlar tarafından 2 bin fidan dikildi.
Daha sonra etkinliğe katılanlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.
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