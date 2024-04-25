Bolu'da yangında zarar gören ormanlık alana fidan dikildi

Geçen yıl çıkan yangında zarar gören 2 hektarlık alana, Bolu Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk, orman personeli, öğrenciler ve vatandaşlar tarafından 2 bin fidan dikildi.

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