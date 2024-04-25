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        Bolu'da yangında zarar gören ormanlık alana fidan dikildi

        Bolu'nun Gerede ilçesinde, geçen yıl çıkan yangında zarar gören ormanlık alana fidan dikimi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 14:53 Güncelleme: 25.04.2024 - 14:53
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        Bolu'da yangında zarar gören ormanlık alana fidan dikildi
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        Bolu'nun Gerede ilçesinde, geçen yıl çıkan yangında zarar gören ormanlık alana fidan dikimi yapıldı.

        Bolu Orman Bölge Müdürlüğü tarafından "küllerinden doğan ormanlar" sloganıyla Danişmentler Yaylası'nda, fidan dikim etkinliği düzenlendi.

        Geçen yıl çıkan yangında zarar gören 2 hektarlık alana, Bolu Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk, orman personeli, öğrenciler ve vatandaşlar tarafından 2 bin fidan dikildi.

        Daha sonra etkinliğe katılanlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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