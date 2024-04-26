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        Boluspor, play-off yarışından kopmak istemiyor

        MEHMET EMİN GÜRBÜZ - Trendyol 1. Lig'de bitime 3 hafta kala kızışan play-off yarışına dahil olmaya çalışan Boluspor, Süper Lig'e kapı aralamak için çıkacağı maçları kazanmaya ve rakiplerinin de puan kaybetmesine ihtiyaç duyuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 11:15 Güncelleme: 26.04.2024 - 11:15
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        Boluspor, play-off yarışından kopmak istemiyor
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        MEHMET EMİN GÜRBÜZ - Trendyol 1. Lig'de bitime 3 hafta kala kızışan play-off yarışına dahil olmaya çalışan Boluspor, Süper Lig'e kapı aralamak için çıkacağı maçları kazanmaya ve rakiplerinin de puan kaybetmesine ihtiyaç duyuyor.

        Eyüpspor'un şampiyonluğunu ilan ettiği ligde 47 puanla 9. sırada bulunan Bolu temsilcisi, doğrudan üst lige yükselme, direkt play-off finali oynama ve bu hatta kalmanın hesaplarını yapan rakipleriyle puan savaşı veriyor.

        Boluspor, kendisiyle aynı puandaki 8. Gençlerbirliği ile 7. Teksüt Bandırmaspor, 52'şer puana sahip 6. Kocaelispor ve 5. Bodrum FK, 54 puanla 4. sıradaki Sakaryaspor ve 55 puanlı 3. Ahlatcı Çorum FK ile play-off için çekişiyor.

        - Play-off hedefine ulaşma peşinde

        Son 3 haftanın ilk maçında ligden düşmesi kesinleşen Altay'ı evinde yenip play-off iddiasını kanıtlamak isteyen Bolu temsilcisi, daha sonra düşme hattından uzaklaşmaya çalışan 12. sıradaki Manisa FK deplasmanında zorlu imtihana girecek.

        Boluspor, 33. haftada ise küçük ihtimal de olsa Süper Lig'in kapısını doğrudan zorlamak veya 3. sıradaki yerini koruyup finalistliği garantilemek isteyen Ahlatcı Çorum FK'yi ağırlayacak ve iki takım için de kritik değerdeki maçı avantaja çevirmeye çalışacak.

        Süper Lig'de 1988-1992 yılları arasında top koşturan, 1. Lig'de 2007-2008 sezonundan itibaren 17 yıldır kesintisiz oynayan kırmızı-beyazlı ekip, adeta demir attığı bu kulvardaki ilk yılında play-off finalini kaybederek Süper Lig'e yükselme şansını kaçırdı.

        2008-2009, 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında çıktığı play-off yarı final maçlarında da mağlup olarak üst lig biletini yakan Bolu temsilcisi, bu sezon geride kalan 3 maçı kazanıp, aynı potadaki rakiplerinin de puan kayıplarını bekleyerek play-off etabına adını yazdırmaya çalışacak.

        - Kaptan Akbaba: "Her takım için son 3 maç kritik"

        Boluspor'un kalecisi ve takım kaptanı Çağlar Şahin Akbaba, AA muhabirine, "Hedefimiz play-off ve oradan da Süper Lig'e çıkmak. Hedefimiz doğrultusunda iyi şekilde ilerliyoruz." dedi.

        Akbaba, ciddi destek alan zorlu kulüplerle mücadele ettiklerini dile getirerek, bu haftaki Altay maçını hatasız atlatmaları halinde play-off grubunun içerisinde yer alacaklarını düşündüğünü anlattı.

        Sahada sergiledikleri iyi duruşun skorlara yansıdığına dile getiren Akbaba, "Bu ligde herkes herkesi yenebiliyor. Aşağısı, yukarısı diye bir şey yok. Altay maçını çok ciddiye alarak, 3 puanla play-off'un içerisine girmeyi, sezonu böyle bitirmeyi istiyoruz. Play-off'tan sonrada da inşallah Süper Lig'e çıkarız." diye konuştu.

        Akbaba, 28. haftada kritik Gençlerbirliği maçında aldıkları mağlubiyetin kendilerini gidişattan biraz saptırdığını ancak geri dönmeyi başardıklarından bahsederek, takımların puan cetvelinde birbirine yakın konumlarının heyecanı daha da yükselttiğini söyledi.

        - "Az hata yapan play-off'tan devam eder"

        Normal sezonda kalan 3 maçın iyi geçmesi için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını vurgulayan Akbaba, şöyle devam etti:

        "Birbirimizi motive etme anlamında saha içinde ve dışında, hem taktik hem de duruş anlamında her şeyi en üst seviyede yapmamız lazım. Çünkü son maçların telafisi yok. Altay maçını 3 puanla geçersek, geride kalan 2 maçta da istediğimiz skorları alırız. Her takım için 3 maç kritik. Az hata yapan play-off'tan devam eder."

        Akbaba, Bucaspor kalesini korurken A takım kalecisi Cenk Tekelioğlu'nu örnek aldığını, şimdi ise Galatasaray'ın tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera'yı idol olarak gördüğünü, maçlardaki performansını sıkı takip ettiğini kaydetti.

        Boluspor'un başarıya aç bir kulüp olduğuna işaret eden Akbaba, "Yıllardır bu ligdeler. O yüzden ilk hedefim şampiyonluk yaşamak. Bu sene nasip olur inşallah. Ondan sonraki hedefim, inşallah Süper Lig'de Boluspor'un kalesini koruyup, Süper Lig kalecisi olduğumu göstermek. Orada da Boluspor'un kalesini korumaya devam etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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