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        Yeniçağa'da "Atatürk ve Türk İstiklal Harbi" resim sergisi açıldı

        Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde öğrenciler tarafından hazırlanan "Atatürk ve Türk İstiklal Harbi" resim sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 10:08 Güncelleme: 30.04.2024 - 10:08
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        Yeniçağa'da "Atatürk ve Türk İstiklal Harbi" resim sergisi açıldı
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        Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde öğrenciler tarafından hazırlanan "Atatürk ve Türk İstiklal Harbi" resim sergisi açıldı.

        Yaşar Çelik Spor Salonu'nda düzenlenen sergide, Atatürk'ü ve Türk İstiklal Harbi mücadelesini anlatan 70 eser yer alıyor.

        Serginin açılış törenine, Yeniçağa Kaymakamı Mehmet Kaan Kini, Mengen Kaymakamı Fatih Yıldız, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Gürel, daire amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

        Törenin ardından davetliler ve öğrenciler sergiyi gezdi.

        Sergi, cuma gününe kadar ziyaret edilebilecek.

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