Boluspor, Manisa FK maçının hazırlıklarına başladı

Ligde 50 puanla 7'nci sırada play-off hattında bulunan kırmızı-beyazlı takım, Karaçayır Mahallesi'ndeki kulüp tesislerinde teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde yaptığı idmanda, koşu, açma germe, pas, teknik ve taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi.

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