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        Bolu'da bilim şenliği düzenlendi

        Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde bilim şenliği yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 17:18 Güncelleme: 30.04.2024 - 17:18
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        Bolu'da bilim şenliği düzenlendi
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        Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde bilim şenliği yapıldı.

        Yaşar Çelik Çok Programlı Anadolu Lisesi'ndeki "Çağ Ötesi Geleceğin Sınıf Laboratuvarı (FCL) ve Bilim Şenliği" etkinliğinin açılışına Kaymakam Mehmet Kaan Kini, Yeniçağa Belediye Başkanı Recayi Çağlar ve İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı katıldı.

        Şenlik kapsamına okulda eğitim gören öğrenciler tarafından hazırlanan fen, teknoloji, tarih, felsefe, İngiliz edebiyatı alanlarındaki projeler, davetlilerin beğenisine sunuldu.

        Açılışın ardından öğrencilerden projeler hakkında detaylı bilgi alan katılımcılar, Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesindeki FCL çalışmasıyla ilgili de bilgilendirildi.

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