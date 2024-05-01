Bolu'da asayiş ve güvenlik değerlendirme toplantısı yapıldı

Bolu'da asayiş ve güvenlik değerlendirme toplantısı, Vali Erkan Kılıç başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Kılıç, emniyet ve jandarma teşkilatını özverili çalışmalarından dolayı tebrik ederek, yılın ilk dört aylık dönemini kapsayan asayiş ve güvenlik olaylarıyla ilgili bilgi verdi.

Kılıç, kentte yılın ilk dört ayında 3 bin 971 asayiş, 154 narkotik, 70 kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, 165 siber, 255 ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası olmak üzere 4 bin 615 olayın gerçekleştiğini, bu olaylarda tespit edilen 2 bin 933 şüpheliden 2 bin 628'inin yakalanarak adli mercilere sevk edildiğini söyledi.

Düzensiz göçle mücadele kapsamında 8 operasyon yapıldığını aktaran Kılıç, "Operasyonlarda 10 organizatör yakalanmıştır. Bunlardan 2'si tutuklanmış olup 1'i adli kontrol kararı almış, 7'si ise serbest bırakılmıştır. Bolu genelinde 130 düzensiz göçmen yakalanmış olup bunlardan 89'u sınır dışı edildi." diye konuştu. Kılıç, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında 257 olayın meydana geldiğini dile getirerek, "Bu kapsamda alınan koruyucu tedbir kararı sayısı 6'dır. Önleyici tedbir kararı sayısı 209'dur. 6284 sayılı Kanun uygulanırken, hayatını kaybeden kadın ve erkek bulunmamakta." dedi.