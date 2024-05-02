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        Yeniçağa'da hacı adaylarına seminer verildi

        Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde, hacca gidecek vatandaşlara yönelik seminer gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 11:52 Güncelleme: 02.05.2024 - 11:52
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        Yeniçağa'da hacı adaylarına seminer verildi
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        Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde, hacca gidecek vatandaşlara yönelik seminer gerçekleştirildi.

        Yeniçağa Öğretmenevi'nde düzenlenen seminerde, Yeniçağa İlçe Müftüsü Hasan Dinç ve Mengen İlçe Müftüsü Mehmet Özcan, hacı adaylarıyla bir araya geldi.

        Hac ibadetine ilişkin bilgilerin verildiği seminerde konuşan Dinç, hacı adaylarına ibadetlerinde kolaylıklar dileyerek, Türk milleti ve Müslümanlar için dua etmelerini rica etti.

        Özcan da hac ibadetinde her anın çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

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