Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sis ulaşımı olumsuz etkiledi

        D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçinde sis görüş mesafesini düşürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 10:29 Güncelleme: 03.05.2024 - 10:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sis ulaşımı olumsuz etkiledi
        ABONE OL
        ABONE OL

        D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçinde sis görüş mesafesini düşürdü.

        Bölgede sabah saatlerinden itibaren sis etkili oldu.

        Kara yolunun Bolu kesiminde yer alan Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.

        Güzergahtan geçen araç sürücüleri, yolda dikkatli ilerledi.

        Bölgede görev yapan Karayolları ve trafik ekipleri, sürücüleri yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapılmamasıyla ilgili uyardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Nisan enflasyonu açıklandı
        Nisan enflasyonu açıklandı
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Huzurevinde bıçaklı saldırı can kayıpları var!
        Huzurevinde bıçaklı saldırı can kayıpları var!
        Premier Lig'den talip var!
        Premier Lig'den talip var!
        Tuzla fayına dikkat! "Yakında kırılma ihtimali yüksek"
        Tuzla fayına dikkat! "Yakında kırılma ihtimali yüksek"
        Sharon Stone'dan 'Kurtlar Vadisi' itirafı
        Sharon Stone'dan 'Kurtlar Vadisi' itirafı
        Johnson kimliğini unuttu, oy kullanamadı
        Johnson kimliğini unuttu, oy kullanamadı
        Gazetecilere saldırı
        Gazetecilere saldırı
        ABD ve Rus ordusu karşı karşıya geldi
        ABD ve Rus ordusu karşı karşıya geldi
        Polisten kaçarken balkondan balkona atladı!
        Polisten kaçarken balkondan balkona atladı!
        'Dünyanın Fatihi' Londra'da sergileniyor
        'Dünyanın Fatihi' Londra'da sergileniyor
        Boeing ifşaatçılarından biri daha öldü
        Boeing ifşaatçılarından biri daha öldü
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Otomobil satışlarında sert düşüş
        Otomobil satışlarında sert düşüş
        Telefonunuzu gece boyunca şarj etmek neden kötüdür?
        Telefonunuzu gece boyunca şarj etmek neden kötüdür?
        3 yıldır organ bekliyordu! Melek böbreğiyle hayat oldu!
        3 yıldır organ bekliyordu! Melek böbreğiyle hayat oldu!
        Dünya'nın içindeki gezegen enkazı: Theia!
        Dünya'nın içindeki gezegen enkazı: Theia!
        Otomobil satışları için 'taslak' plan
        Otomobil satışları için 'taslak' plan
        Değeri 35 milyar dolar çakıldı
        Değeri 35 milyar dolar çakıldı
        Şifayı bitkide buldu... İlk kez kayıt altında!
        Şifayı bitkide buldu... İlk kez kayıt altında!

        Benzer Haberler

        Bolu'da "Sürdürülebilirlik, Geri Dönüşüm ve Sıfır Atık Zirvesi" düzenlendi
        Bolu'da "Sürdürülebilirlik, Geri Dönüşüm ve Sıfır Atık Zirvesi" düzenlendi
        Bolu'da üniversite öğrencileri ve akademisyenler İsrail'in saldırılarını "s...
        Bolu'da üniversite öğrencileri ve akademisyenler İsrail'in saldırılarını "s...
        Bolu'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Bolu'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Yeniçağa'da hacı adaylarına seminer verildi
        Yeniçağa'da hacı adaylarına seminer verildi
        Mudurnu'da evde çıkan yangın söndürüldü
        Mudurnu'da evde çıkan yangın söndürüldü
        Bolu'da asayiş ve güvenlik değerlendirme toplantısı yapıldı
        Bolu'da asayiş ve güvenlik değerlendirme toplantısı yapıldı