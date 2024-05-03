Bolu'da Milliyetçiler Günü yürüyüşü düzenlendi

Üniversitenin Gölköy Yerleşkesinde bulunan Eğitim Fakültesi binası önünde bir araya gelen öğrenciler, ellerinde Türk devletlerinin bayraklarıyla yürüyüş yaptı.

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