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        Bolu'da Milliyetçiler Günü yürüyüşü düzenlendi

        Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde (BAİBÜ), 3 Mayıs Milliyetçiler Günü dolayısıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 15:39 Güncelleme: 03.05.2024 - 15:39
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        Bolu'da Milliyetçiler Günü yürüyüşü düzenlendi
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        Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde (BAİBÜ), 3 Mayıs Milliyetçiler Günü dolayısıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

        Üniversitenin Gölköy Yerleşkesinde bulunan Eğitim Fakültesi binası önünde bir araya gelen öğrenciler, ellerinde Türk devletlerinin bayraklarıyla yürüyüş yaptı.

        BAİBÜ Türk Dünyası Topluluğu üyesi öğrencilerin katıldığı yürüyüş, Gölköy Mesire Alanında sona erdi.

        Yürüyüşün ardından öğrencilere, sucuk ekmek ikram edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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