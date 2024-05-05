Bolu'da kış aylarında fırtınada devrilen ve kırılan çam ağaçları kaldırılıyor

Bolu'da kış aylarında fırtınada devrilen çam ağaçlarının kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Yedigöller Milli Parkı, Aladağ, Abant Gölü Milli Parkı, Sarıalan, At Yaylası ve Gölcük Tabiat Parkı mevkilerinde kış ve ilkbaharda etkili olan fırtınalarda devrilen veya kırılan ağaçlar, elverişli hava şartlarıyla toplanmaya başlandı.

Bolu Orman Bölge Müdürlüğünce yapılan tespit çalışmasının ardından ekipler, çok sayıda çam ağacını damgalama işlemlerinin ardından bulundukları yerden almaya başladı.