Öğrencilerin geri dönüştürdüğü atık kağıtlar sanat atölyelerinde kullanılıyor

ZAFER GÖDER - Bolu Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) atölyesinde öğrencilerin eliyle geri dönüştürülen atık kağıtlar, sanat atölyelerinde kullanılmasının yanı sıra kitap ayracı, zarf ve kartpostal olarak öğrencilere hediye ediliyor.

Bolu BİLSEM'de görevli öğretmenler, çevreyi korumak için geri dönüşümün önemine dikkat çekilmesi ve öğrencilerin teorik bilgiyi pratiğe dönüştürmesi amacıyla yaklaşık 4 yıl önce merkez bünyesinde geri dönüşüm atölyesi kurdu.

Burada çalışmalara katılan öğrenciler tarafından tasnif edilen atık kağıtlar, bir dizi işlemden geçirilerek geri dönüştürülüyor. Çeşitli ebat ve renklerdeki ürünler, merkez bünyesindeki resim, ebru ve katı sanatı atölyelerinde kullanılıyor. Bu kağıtlardan yapılan kitap ayracı, zarf ve hediye kartı gibi çeşitli ürünler de öğrencilere veriliyor.

Merkezin edebiyat ve geleneksel sanatlar derslerinin öğretmeni Tarık Aksoy, AA muhabirine, kağıdın ve ormanların hem dünya hem de insanlar için çok önemli olduğunu söyledi.

Kağıdın önemini öğrencilere her fırsatta aktarmaya çalıştıklarını belirten Aksoy, "Kağıdın çöp olmadığını çocuklara sürekli anlatıyoruz. Kullandığımız kağıtların arkası boşsa onları tekrar kullanmaya çalışıyoruz. Bu çocuklarda farkındalık oluşturuyor." dedi.

Aksoy, atık kağıtları nasıl değerlendireceklerini araştırırken geri dönüşümden faydalanmaya karar verdiklerini ve atölyeyi açarak üretime başladıklarını anlattı.