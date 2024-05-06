Bolu'da 30 yıl önce trafik kazasında ölen milli cimnastikçi Murat Canbaş anıldı

Bolu'da 6 Mayıs 1994'te geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden milli cimnastikçi Murat Canbaş için mezarı başında anma töreni düzenlendi.

Bolu Şehitler Mezarlığı'ndaki törene, Canbaş'ın ailesinin yanı sıra Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, daire müdürleri, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Çelen, takım arkadaşı Canbaş için düzenlenen anma töreninde farklı duygular içerisinde bulunduğunu dile getirdi.

Suat Çelen, Canbaş ile çok anıları olduğunu anlatarak, "Hem sizleri görünce hem de buraya her geldiğimizde onu hatırlıyorum. Allah, hepimize vefatımızdan sonra onun gibi anılmayı nasip etsin. Çok kısa ömründe herkeste unutulmayacak izler bıraktı." dedi.

Cimnastik ailesinin bugün dünya şampiyonu çıkarmasında Canbaş'ın, Türkiye'nin gittiği ilk dünya şampiyonasında finalde mücadele etmesinin büyük etkisi olduğunu söyleyen Çelen, "Sporcularımıza rol model olan şampiyonlar çok önemli. O yüzden kendisinden Allah razı olsun. Mekanı cennet olsun." diye konuştu.