Bolu'da başına poşet takılan leylek cami kubbesine halatla tırmanan ekiplerce kurtarıldı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi Müdürlüğü yetkilileri, insan kaynaklı etkilerin, doğada birçok zarara neden olduğunu belirterek, çevresel faktörler nedeniyle yaban hayvanlarının besin bulamadıkları için evsel atıklara yöneldiklerini kaydetti.

AFAD İl Müdürlüğü koordinesinde bölgeye Köroğlu Arama Kurtarma Derneği, SAR Arama Kurtarma ve Acil Yardım Derneği ile Türkiye Dağcılık Federasyonu Bolu İl Temsilciliği ekipleri sevk edildi.

Aşağısoku Mahallesi'ndeki Hacı Nakkaş Camisi'nin kubbesindeki yuvada bir leyleğin başında poşet olduğunu fark edenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

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