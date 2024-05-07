Bolu'da 60 yaş üstü vatandaşlar için "Birlikte Öğrenme Üniversitesi" eğitimleri devam ediyor

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde (BAİBÜ), 60 yaş üstü vatandaşları bilim, kültür, sanat ve spor etkinlikleriyle buluşturmayı, güncel konularda ve ilgi alanlarında bilgilendirmeyi hedefleyen "Birlikte Öğrenme Üniversitesi" eğitimleri sürüyor.

BAİBÜ'den yapılan açıklamaya göre, "Her Yaş Dostu Üniversite" sloganıyla bu kez 60 yaş üstü bireyler için çalışma başlatan üniversitenin martta başlayan eğitimlerinin, 29 Mayıs'a kadar haftada 2 gün devam etmesi planlanıyor.

İletişim Fakültesi'ndeki "Birlikte Öğrenme Üniversitesi" eğitim programına katılan 42 kişiye, akademisyenler ve paydaş kurumların uzmanlarınca sağlık, sanat, müzik, spor, edebiyat, yabancı dil, hukuk, sosyal, temel bilimler, teknoloji ve dijital beceriler alanlarında teorik ve uygulamalı dersler veriliyor.