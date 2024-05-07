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        Bolu'da klima takarken ikinci kattan düşen kişi yaralandı

        Bolu'da klima taktığı sırada ikinci kattan düşen kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 17:45 Güncelleme: 07.05.2024 - 17:45
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        Bolu'da klima takarken ikinci kattan düşen kişi yaralandı
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        Bolu'da klima taktığı sırada ikinci kattan düşen kişi hastaneye kaldırıldı.

        Semerkant Mahallesi Mürteza Bey Sokak'taki bir apartmanın ikinci katında klima takan O.Y, dengesini kaybederek düştü. Düşerken apartmanın giriş kapısı üzerinde bulunan beton korumalık ile çanak antene çarpan O.Y, yaralandı.

        İhbar üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        İlk müdahalenin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılan yaralının, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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