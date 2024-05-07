Bolu'da klima takarken ikinci kattan düşen kişi yaralandı
Bolu'da klima taktığı sırada ikinci kattan düşen kişi hastaneye kaldırıldı.
Bolu'da klima taktığı sırada ikinci kattan düşen kişi hastaneye kaldırıldı.
Semerkant Mahallesi Mürteza Bey Sokak'taki bir apartmanın ikinci katında klima takan O.Y, dengesini kaybederek düştü. Düşerken apartmanın giriş kapısı üzerinde bulunan beton korumalık ile çanak antene çarpan O.Y, yaralandı.
İhbar üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalenin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılan yaralının, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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