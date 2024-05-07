Bolu'da gençlerin boks makinesine zarar vermesi güvenlik kamerasında

Kamera kayıtlarında, uzun süre makineyi çalıştırmak isteyen gençlerin, cihazın kilitli olan yumruk topunu indirmek için dakikalarda çaba harcaması yer alıyor.

Aşağısoku Mahallesi Atatürk Orman Parkı’ndaki büfenin sahibi, iş yerine geldiğinde parayla çalışan boks makinesine zarar verildiğini fark etti.

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