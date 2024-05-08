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        Bolu'da çöp kamyonunun çarpmasıyla kopan elektrik tellerinin onarımı için çalışma başlatıldı

        Bolu'da çöp kamyonunun çarpması sonucu kopan elektrik tellerinin onarımı için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 14:39 Güncelleme: 08.05.2024 - 14:39
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        Bolu'da çöp kamyonunun çarpmasıyla kopan elektrik tellerinin onarımı için çalışma başlatıldı
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        Bolu'da çöp kamyonunun çarpması sonucu kopan elektrik tellerinin onarımı için çalışma başlatıldı.

        Kültür Mahallesi Aşık Veysel Sokak'ta bulunan yeraltı konteynerdeki çöpleri boşaltmaya çalışan belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı çöp kamyonunun vinç kolu, elektrik tellerine çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle kopan elektrik telleri kamyonun üzerine ve kaldırıma düştü.

        Sürücünün ihbarı üzerine olay yerine SEDAŞ ekipleri sevk edildi, bölgedeki elektrik akımı kesildi.

        Kopan tellerin onarılması için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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