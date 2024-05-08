Bolu'da çöp kamyonunun çarpmasıyla kopan elektrik tellerinin onarımı için çalışma başlatıldı
Bolu'da çöp kamyonunun çarpması sonucu kopan elektrik tellerinin onarımı için çalışma başlatıldı.
Bolu'da çöp kamyonunun çarpması sonucu kopan elektrik tellerinin onarımı için çalışma başlatıldı.
Kültür Mahallesi Aşık Veysel Sokak'ta bulunan yeraltı konteynerdeki çöpleri boşaltmaya çalışan belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı çöp kamyonunun vinç kolu, elektrik tellerine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle kopan elektrik telleri kamyonun üzerine ve kaldırıma düştü.
Sürücünün ihbarı üzerine olay yerine SEDAŞ ekipleri sevk edildi, bölgedeki elektrik akımı kesildi.
Kopan tellerin onarılması için çalışma başlatıldı.
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