Bolu'da lise öğrencileri iklim değişikliğine dikkati çekmek için panel düzenledi

Bolu Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından sürdürülen Liselerde Bilim Uygulamaları projesi kapsamında İzzet Baysal Anadolu Lisesi öğrencilerince "Tükettikçe Tükeniyoruz, Başka Dünyamız Yok" paneli düzenlendi.

İl Mili Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonunda gerçekleştirilen panelde, lise öğrencileri iklim değişikliği ve küresel ısınmaya dikkati çekmek amacıyla hazırladıkları konular hakkında sunum yaptı.

Sunumların ardından Bolu Teknokent bünyesinde faaliyet gösteren İklim Değişikliği ve Enerji Çalışmaları Merkezi Başkanı Doç. Dr. İlhan Sağsen de ilkim değişikliği ve küresel ısınmaya karşı alınması gereken tedbirler hakkında bilgi verdi.

Sağsen, etkinliğin ardından gazetecilere, Türkiye'de daha önce yaşanmayan birçok doğa olayının ve afetlerin yaşanmasının ana nedenlerinden birinin, iklim değişikliği ve küresel ısınma olduğunu söyledi.

İklim değişikliğinin etkilerinden bahseden Sağsen, "İklim değişikliği, hem doğal afetlerin miktarını hem sıklığını hem de şiddetini artırıyor. Dolayısıyla bunları engellemek için aslında Paris İklim Antlaşması çerçevesinde devletlerin üzerine düşen bazı sorumluluklar var; emisyonları düşürmek, üretim teknolojilerini modernleştirmek, enerji verimliliğini artırmak. Bunun dışında kullandığımız enerji tipini değiştirmek, yani konvansiyonel yakıtlar yerine, özellikle kömür kullanımı yerine yenilenebilir enerji teknolojisine yönelmek çok önemli." diye konuştu.