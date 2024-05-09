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        Bolu'da cinayet zanlısı 19 yıl sonra yakalandı

        Bolu'da 19 yıl önce işlenen cinayetin zanlısı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 11:00 Güncelleme: 09.05.2024 - 11:00
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        Bolu'da cinayet zanlısı 19 yıl sonra yakalandı
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        Bolu'da 19 yıl önce işlenen cinayetin zanlısı yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 12 Mayıs 2005'te merkeze bağlı Salıbeyler Mahallesi'nde S.D'nin öldürülmesine ilişkin çalışma yürüttü.

        Çalışma sonucu cinayeti gerçekleştirdiği belirlenen İ.Ç. (42) polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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