Bolu'da cinayet zanlısı 19 yıl sonra yakalandı
Bolu'da 19 yıl önce işlenen cinayetin zanlısı yakalandı.
Bolu'da 19 yıl önce işlenen cinayetin zanlısı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 12 Mayıs 2005'te merkeze bağlı Salıbeyler Mahallesi'nde S.D'nin öldürülmesine ilişkin çalışma yürüttü.
Çalışma sonucu cinayeti gerçekleştirdiği belirlenen İ.Ç. (42) polis ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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