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        TCF Başkanı Çelen, Avrupa Şampiyonası'ndaki başarı ve olimpiyat çalışmalarını değerlendirdi:

        MEHMET EMİN GÜRBÜZ - Türkiye Cimnastik Federasyonu (TCF) Başkanı Suat Çelen, geçen ay İtalya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda genç bir takımla çok iyi pozisyon elde ettiklerini belirterek, olimpiyatlarda iki ya da üç finalist çıkarmaları halinde madalya alma başarısı göstereceklerine inandığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 11:07 Güncelleme: 09.05.2024 - 11:07
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        TCF Başkanı Çelen, Avrupa Şampiyonası'ndaki başarı ve olimpiyat çalışmalarını değerlendirdi:
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        MEHMET EMİN GÜRBÜZ - Türkiye Cimnastik Federasyonu (TCF) Başkanı Suat Çelen, geçen ay İtalya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda genç bir takımla çok iyi pozisyon elde ettiklerini belirterek, olimpiyatlarda iki ya da üç finalist çıkarmaları halinde madalya alma başarısı göstereceklerine inandığını söyledi.

        Bolu'daki Murat Canbaş Cimnastik Salonu'nda sporcuları ziyaret eden Çelen, milli takımın 24-28 Nisan'da İtalya'nın Rimini kentinde düzenlenen Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'ndaki başarısı ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunları çalışmalarına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

        Çelen, olimpiyat öncesi son viraj olarak değerlendirilebilecek Avrupa Şampiyonası'nda özellikle erkeklerde alınan sonuçların kendisini tatmin ettiğini dile getirdi.

        "Genç bir takımla dördüncü olmamız, 2028 Olimpiyatları'na takım olarak da gidebileceğimizin sinyalini verdi." diyen Çelen, söz konusu organizasyonda Ahmet Önder ve Ferhat Arıcan gibi tecrübeli sporcuların takımda yer almadığını hatırlattı.

        Çelen, "Gençlerle çok iyi bir pozisyon elde ettik. Adem Asil'in ilk gün yarışmalarında yaptığı hata, onu madalyadan uzaklaştırdı ama iki Türk'ün halka aletinde finale kalması zaten hem Avrupa hem dünya hem de olimpiyatta gelenek haline geldi ." dedi.

        İki sporcunun finale çıkmasından büyü onur ve gurur duyduklarını, Adem Asil'in aldığı bronz madalyanın kendilerini çok sevindirdiğini dile getiren Çelen, Asil'in hata yapmasına rağmen kürsüde kalmasının önemine değindi.

        Çelen, cimnastikte ilk 8'e kalan her sporcunun madalya alma şansının bulunduğuna işaret ederek, Adem Asil ile İbrahim Çolak'ın dünya şampiyonlukları bulunduğunu, birinci olan Yunan sporcunun ise 7 Avrupa, 3 dünya ve 2 olimpiyat şampiyonluğuna sahip olduğunu aktardı.

        - "Önemli olan her zaman bayrağı dalgalandırmaya çalışmak"

        Olimpiyatlarda iki Türk sporcunun halka aletinde final yapacağına inandığını aktaran Çelen, "İki ya da üç finalimiz çıkarsa, madalyaya da uzanırız diye umut ediyorum. Bütün planlamalar yapıldı. Sporcularımız hazırlık sürecindeler. Takım klasmanında da belki final yapar, 3, 4, ya da 5. oluruz ama öncelikli hedefimiz takım değil bireysel alet finallerine çıkıp madalya kovalamak. Bizim en büyük hayalimiz o." diye konuştu.

        Çelen, kürsüde kalmanın önemini yineleyerek, şöyle devam etti:

        "Bazen dünya ikincisi oluyoruz, sevinemiyoruz. Ayşe Begüm Onbaşı, Portekiz'de dünya ikincisi olduğunda arkada ağlıyordu. Dünya ikinci olmuşuz... Avrupa üçüncüsü oluyoruz, 'Niye ikinci olamadık?', birinci oluyoruz, 'Niye ikinci madalyayı da almadık?' diye hep daha fazlasını isteyen yapımız var. Ancak dünya ülkelerinden öğrendiğim ve edindiğim tecrübe şu ki her zaman madalya madalyadır. Olimpiyat şampiyonlarıyla bile konuştuğunuz zaman, 'Kürsüde olmak benim için çok önemliydi.' diyorlar. Ben buradan anlıyorum ki kürsüde olmak gerçekten çok kıymetli. O yüzden bazen 1, bazen 8 olursunuz, bazen finale kalamazsınız ama önemli olan her zaman bayrağı dalgalandırmaya çalışmak."

        Trampolin, ritmik cimnastik ve artistik cimnastik kadınlarda olimpiyat için çalıştıklarından ve az farkla başarıları kaçırdıklarından bahseden Çelen, ABD'düzenlecek Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları'nda tüm branşlarda olimpiyat kotası kovalamayı hedeflediklerini, bu kapsamda genç sporculara çok ciddi yatırımlar yapıldığını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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