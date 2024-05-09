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        Bolu'da Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyon Toplantısı yapıldı

        Bolu'da Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyon Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 14:21 Güncelleme: 09.05.2024 - 14:21
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        Bolu'da Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyon Toplantısı yapıldı
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        Bolu'da Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyon Toplantısı gerçekleştirildi.

        Vali Yardımcısı Abdullah Şen başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, kentte meydana gelebilecek orman yangınlarının önlenmesi, kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonun sağlanmasına yönelik konular görüşüldü.

        Bolu Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk, Bölge Müdür Yardımcısı Kemal Yıldız ve Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Kadir Turalı ile komisyon üyesi ilgili kurum temsilcilerinin katıldığı toplantıda, orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarına ilişkin sunum yapıldı.

        Ardından il genelinde çıkabilecek orman yangınlarına karşı alınacak tedbirler, yangın esnasında yapılacak müdahale çalışmaları ve yürütülmesi gereken faaliyetler karara bağlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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