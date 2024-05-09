Bolu'da Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyon Toplantısı yapıldı

Bolu Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk, Bölge Müdür Yardımcısı Kemal Yıldız ve Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Kadir Turalı ile komisyon üyesi ilgili kurum temsilcilerinin katıldığı toplantıda, orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarına ilişkin sunum yapıldı.

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