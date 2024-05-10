Bolu'da özel halk otobüsü bilet fiyatları zamlandı
Bolu'da özel halk otobüslerinde uygulanan bilet fiyatlarına zam yapıldı.
Bolu'da özel halk otobüslerinde uygulanan bilet fiyatlarına zam yapıldı.
Bolu Belediye Meclisi mayıs ayı 2. toplantısında Bolu Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasının talebi üzerine özel halk otobüsü bilet fiyatlarına zam yapılmasına dair gündem maddesi görüşüldü.
Tüm meclis üyelerinin oy birliğiyle onaylanan gündem maddesi ile özel halk otobüslerinde tam bilet fiyatı 15 liradan 25 liraya, öğrenci bileti ise 11 liradan 18 liraya yükseltildi.
Taksilerde ise açılış ücreti 40 lira olarak belirlenirken en kısa mesafe ücretinin ise 100 lira olması oy çokluğuyla kabul edildi.
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