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        Bolu'da özel halk otobüsü bilet fiyatları zamlandı

        Bolu'da özel halk otobüslerinde uygulanan bilet fiyatlarına zam yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 17:17 Güncelleme: 10.05.2024 - 17:17
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        Bolu'da özel halk otobüsü bilet fiyatları zamlandı
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        Bolu'da özel halk otobüslerinde uygulanan bilet fiyatlarına zam yapıldı.

        Bolu Belediye Meclisi mayıs ayı 2. toplantısında Bolu Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasının talebi üzerine özel halk otobüsü bilet fiyatlarına zam yapılmasına dair gündem maddesi görüşüldü.

        Tüm meclis üyelerinin oy birliğiyle onaylanan gündem maddesi ile özel halk otobüslerinde tam bilet fiyatı 15 liradan 25 liraya, öğrenci bileti ise 11 liradan 18 liraya yükseltildi.

        Taksilerde ise açılış ücreti 40 lira olarak belirlenirken en kısa mesafe ücretinin ise 100 lira olması oy çokluğuyla kabul edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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