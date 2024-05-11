Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oldu

Bölgede görev yapan Karayolları ve trafik ekipleri, sürücüleri yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları yönünde uyardı.

Otoyolun Bolu Dağı geçişinde ise 1, 2, 3 ve 4. viyadükler ile Bolu Dağı Tüneli mevkisinde sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 35 metreye kadar düştü.

Kara yolunun Düzce geçişinde yer alan Kaynaşlı, Bakacak, Karanlıkdere ile Bolu kesimindeki Seymenler mevkilerinde sis ve sağanak etkisini gösterdi.

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sis ve sağanak ulaşımı olumsuz etkiledi.

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