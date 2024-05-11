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        Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oldu

        Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sis ve sağanak ulaşımı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 10:28 Güncelleme: 11.05.2024 - 10:28
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        Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oldu
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        Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sis ve sağanak ulaşımı olumsuz etkiledi.

        Kara yolunun Düzce geçişinde yer alan Kaynaşlı, Bakacak, Karanlıkdere ile Bolu kesimindeki Seymenler mevkilerinde sis ve sağanak etkisini gösterdi.

        Otoyolun Bolu Dağı geçişinde ise 1, 2, 3 ve 4. viyadükler ile Bolu Dağı Tüneli mevkisinde sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 35 metreye kadar düştü.

        Güzergahtan geçen sürücüler yolda dikkatli ilerledi.

        Bölgede görev yapan Karayolları ve trafik ekipleri, sürücüleri yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları yönünde uyardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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