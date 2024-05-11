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        Engelli çocuklarının tedavisi için gecesini gündüzünü hastanede geçiriyor

        ZAFER GÖDER - Zonguldak'tan iki engelli çocuğunun yatılı tedavisi için Bolu'ya gelen Ayşe Köse, bir an yalnız bırakmadığı evlatlarının bağımsız hareket edebilecek hale gelmesi için gecesini gündüzünü hastanede geçiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 11:32 Güncelleme: 11.05.2024 - 11:32
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        Engelli çocuklarının tedavisi için gecesini gündüzünü hastanede geçiriyor
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        ZAFER GÖDER - Zonguldak'tan iki engelli çocuğunun yatılı tedavisi için Bolu'ya gelen Ayşe Köse, bir an yalnız bırakmadığı evlatlarının bağımsız hareket edebilecek hale gelmesi için gecesini gündüzünü hastanede geçiriyor.

        Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yaşayan 52 yaşındaki Ayşe Köse'nin 27 yaşındaki kızı İlayda ile 32 yaşındaki oğlu İlker'e 18 yıl önce "spinoserebellar ataksi" (genetik veya nörolojik faktörler nedeniyle koordinasyon ve denge bozukluğuna yol açan hastalık) tanısı konuldu.

        Hayatını, rahatsızlıkları nedeniyle bağımsız hareket edemeyen çocuklarına adayan Köse, evlatlarının yatılı tedavisi için 6 ay önce Bolu İzzet Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesine geldi.

        Gecesini gündüzünü hastanede geçiren Köse, bir an yalnız bırakmadığı ve tüm ihtiyaçlarını kendisi karşıladığı evlatlarının bağımsız hareket edeceği günleri bekliyor.

        - "Yaşadığım birçok şey, bu mücadelede gücümü artırdı"

        Ayşe Köse, AA muhabirine, çok zor ve yorucu günlerin ardından bu aşamaya gelebildiklerini söyledi.

        İki çocuğuna da aynı hastalık teşhisi konulduğunu aktaran Köse, uzun zamandır çocuklarının sağlıklarına kavuşması için mücadele ettiğini kaydetti.

        Köse, eşi çalıştığı için çocuklarının her şeyiyle kendisinin ilgilendiğini dile getirerek, "Onların hastalığını öğrendikten sonra geçen süreç hiç kolay olmadı. İlk kabullenmek zaten çok zordu. Sonra kabul etmemek çözüm değil diye düşündüm. Mücadele etmeye çok kararlıydım. Yaşadığım birçok şey, bu mücadelede gücümü artırdı. 'Hep mücadele edeceğiz, kazanacağız.' diye onları da motive etmeye çalıştım." ifadelerini kullandı.

        Şu an tedavi sürecinin iyi gittiğini anlatan Köse, "Kök hücre tedavisi yaptırdık. Ondan da fayda bulduk. İnşallah amacımıza ulaşacağız. Amaç bağımsız yaşayabilmeleri, kimseye muhtaç olmamaları." dedi.

        Köse, özel gereksinimli insanlarla ilgili toplumsal duyarlılığın artması gerektiğini belirtti.

        Yaşadığı tüm olumsuzluklara rağmen günün sonunda yatağa mutlu girdiğini ifade eden Köse, "Bazen çok yorgun, umutsuz, kırgın düşmüş oluyorum. Ama günü sağ salim tamamladığımızda bunun için şükredebiliyorum. Ertesi günün motivasyonu da o oluyor benim için." diye konuştu.

        İlayda Köse de annesini çok sevdiğini belirterek, "Annem, dünyadaki en iyi anne." dedi.

        İlker Köse ise annesine sevgisinin hiç bitmeyeceğini söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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