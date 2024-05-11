Bolu'da Kızılay gönüllüsü kadınlar köylerdeki hemcinslerine günlük işlerinde yardımcı oldu

Bolu'da Kızılay gönüllüsü kadınlar, köylerde ziyaret ettikleri hemcinslerine günlük işlerinde yardım etti.

Kızılay Bolu Şubesinin kadın gönüllüleri, Anneler Günü kapsamında Yumrukaya ve Kuzuören köylerine ziyaret gerçekleştirdi.

Gönüllü kadınlar, köyde sepet ören ve tarlada çalışan annelere yardım ederek, çay ikramında bulundu, onlarla sohbet etti.

Gönüllüler, çiçek hediye ettikleri köylü kadınların Anneler Günü'nü kutladı.

Kızılay Bolu Şubesi Kadın Kolları Başkanı Ünsal Toylan, gazetecilere, bu sene merkez yerine köyde yaşayan annelerin gününü kutlamak istediklerini belirterek, "Annelerimiz, koşulsuz ve sınırsız sevgi, saygı, şefkat, sabır ve fedakarlık gibi en yüce duyguları ruhunda barındıran huzur ve mutluluğun anahtarıdır." dedi.