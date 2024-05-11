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        Bolu'da Kızılay gönüllüsü kadınlar köylerdeki hemcinslerine günlük işlerinde yardımcı oldu

        Bolu'da Kızılay gönüllüsü kadınlar, köylerde ziyaret ettikleri hemcinslerine günlük işlerinde yardım etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 12:04 Güncelleme: 11.05.2024 - 12:04
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        Bolu'da Kızılay gönüllüsü kadınlar köylerdeki hemcinslerine günlük işlerinde yardımcı oldu
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        Bolu'da Kızılay gönüllüsü kadınlar, köylerde ziyaret ettikleri hemcinslerine günlük işlerinde yardım etti.

        Kızılay Bolu Şubesinin kadın gönüllüleri, Anneler Günü kapsamında Yumrukaya ve Kuzuören köylerine ziyaret gerçekleştirdi.

        Gönüllü kadınlar, köyde sepet ören ve tarlada çalışan annelere yardım ederek, çay ikramında bulundu, onlarla sohbet etti.

        Gönüllüler, çiçek hediye ettikleri köylü kadınların Anneler Günü'nü kutladı.

        Kızılay Bolu Şubesi Kadın Kolları Başkanı Ünsal Toylan, gazetecilere, bu sene merkez yerine köyde yaşayan annelerin gününü kutlamak istediklerini belirterek, "Annelerimiz, koşulsuz ve sınırsız sevgi, saygı, şefkat, sabır ve fedakarlık gibi en yüce duyguları ruhunda barındıran huzur ve mutluluğun anahtarıdır." dedi.

        Toylan, annelerin en kıymetli varlıklar olduğunu dile getirerek, "Baş tacımız annelerimiz, bizi millet yapan değerlerimiz ile aile ve toplum hayatımızın temel taşıdır. Başta şehit annelerimiz olmak üzere tüm annelerimizin günü kutlu olsun." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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