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        Hayırsever iş insanı İzzet Baysal Bolu'da "Şükran Günleri" ile anıldı

        Bolu'ya eğitim ve sağlık alanında çok sayıda eser kazandıran merhum iş insanı İzzet Baysal adına düzenlenen "Şükran Günleri" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 15:22 Güncelleme: 11.05.2024 - 15:22
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        Hayırsever iş insanı İzzet Baysal Bolu'da "Şükran Günleri" ile anıldı
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        Bolu'ya eğitim ve sağlık alanında çok sayıda eser kazandıran merhum iş insanı İzzet Baysal adına düzenlenen "Şükran Günleri" başladı.

        Anıt Park'ta saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Bolu Kent Konseyi tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

        Bolu Kent Konseyi Başkanı Remzi Koman, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Daha sonra İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Hükümet Meydanı'nda açılan stantlar protokol üyeleri tarafından gezildi.

        Ardından Bolu Belediyesi Bandosu eşliğinde İzzet Baysal Caddesi boyunca "İzzet Baysal'a Saygı ve Şükran Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

        Çevredeki vatandaşların alkışlarla destek verdiği yürüyüşün ardından İzzet Baysal Anıtı'na Valilik, Belediye ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinin çelenkleri bırakıldı, İzzet Baysal Vakfı Başkanı Ahmet Baysal'ın gönderdiği mektup okundu.

        Vali Erkan Kılıç, programda yaptığı konuşmada, İzzet Baysal'ın eğitim, sağlık, kültür gibi birçok alanda Bolu'ya önemli eserler kazandırdığını belirterek, "Ona şükran duymamak, dua etmemek mümkün değil. Hayır kapısını sürekli açık tuttu, Bolu'ya ve ülkemize önder oldu." dedi.

        Programa, AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek, MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül, protokol üyeleri, İzzet Baysal Vakfı yönetimi ve mütevelli heyeti ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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