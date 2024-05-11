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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 18:34 Güncelleme: 11.05.2024 - 18:34
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:Atatürk

        Hakemler:Mert Güzenge, Ogün Kamacı, Emir Eray Eyisoy

        Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Posmac, Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 72 Jefferson), Berk Yıldız, Kubilay Sönmez (Dk. 90+2 Hüsamettin Yener) Gigic, Oulare, Onur Ulaş, Hakan Bilgiç (Dk. 90 Anıl Koç), Tunahan Çiçek, Avramovski

        Ahlatcı Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Landre, Ologo, Toure, Ferhat Yazgan, Ahmet İlhan Özek (Dk. 62 Eren Aydın), Verheydt, Nalepa (Dk. 77 Atakan Akkaynak), Hakan Barış (Dk. 77 Gökhan Karadeniz), Erkan Kaş, Ahmet Sağat (DK. 62 Suat Kaya)

        Goller: Dk. 71 Avramovski, Dk. 90+3 Jefferson (Boluspor), Dk. 83 Ferhat Yazgan (Ahlatcı Çorum FK)

        Sarı kartlar: Dk. 11 Posmac, Dk. 83 Oulare, Dk. 90+4 Jefferson, Dk. 90+4 Gigic (Boluspor), Dk. 40 Hakan Barış, DK. 85 Gökhan Karadeniz (Ahlatcı Çorum FK)

        BOLU

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