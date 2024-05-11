Boluspor- Çorum FK maçının ardından

Trendyol 1. Lig'in 34. ve son haftasında Ahlatcı Çorum FK'yı 2-1 yenen Boluspor'un teknik direktörü Yalçın Koşukavak, 31 yıllık Süper Lig hasretleri olduğunu ve bunu play-off etabında başaracaklarına inandıklarını belirtti.

Koşukavak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, rakiplerinin kadro ve ekonomik anlamda güçlü olduğunu, 34 haftadır Çorum FK takımının bu formasyonda oynamadığını, saha dizilişlerinin farklı olduğunu, oyunun zor başladığını söyledi.

İlk yarı itibariyle rakibi sıkıştırdıkları pozisyonların olduğuna dikkat çeken Koşukavak, "Gol bulamadık. İkinci yarı 1-0 öne geçtikten sonra rakip çok fazla risk alarak öne gelmeye başladı. Maçın 80 ile 85'inci dakikalarında çok baskı yedik. Bireysel savunmalarda bazı problemler yaşadık." diye konuştu.

Koşukavak, maçın 83'üncü dakikasında rakibin gol bulduğunu ifade ederek, "Kazanacaklarına inanarak arka kısımda alan bıraktılar. Çok çalışana Allah yardım eder. Ben ve oyuncularım çok çalıştık, yönetim kurulumuz çok inandı ve kazana taraf olduk." şeklinde konuştu.

Boluspor'a, şehrin takımına sadakatle bağlı olanlara galibiyetin hayırlı olmasını dileyen Koşukavak, "İşin birinci tarafını başardık, rakipler çok zor. İnşallah ikincisini de başarırız. Çünkü 31 yıllık Süper Lig hasreti var. İnşallah onu da başarırız." ifadelerini kullandı.