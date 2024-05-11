Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Boluspor- Çorum FK maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 34. ve son haftasında Ahlatcı Çorum FK'yı 2-1 yenen Boluspor'un teknik direktörü Yalçın Koşukavak, 31 yıllık Süper Lig hasretleri olduğunu ve bunu play-off etabında başaracaklarına inandıklarını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 21:01 Güncelleme: 11.05.2024 - 21:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Boluspor- Çorum FK maçının ardından
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol 1. Lig'in 34. ve son haftasında Ahlatcı Çorum FK'yı 2-1 yenen Boluspor'un teknik direktörü Yalçın Koşukavak, 31 yıllık Süper Lig hasretleri olduğunu ve bunu play-off etabında başaracaklarına inandıklarını belirtti.

        Koşukavak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, rakiplerinin kadro ve ekonomik anlamda güçlü olduğunu, 34 haftadır Çorum FK takımının bu formasyonda oynamadığını, saha dizilişlerinin farklı olduğunu, oyunun zor başladığını söyledi.

        İlk yarı itibariyle rakibi sıkıştırdıkları pozisyonların olduğuna dikkat çeken Koşukavak, "Gol bulamadık. İkinci yarı 1-0 öne geçtikten sonra rakip çok fazla risk alarak öne gelmeye başladı. Maçın 80 ile 85'inci dakikalarında çok baskı yedik. Bireysel savunmalarda bazı problemler yaşadık." diye konuştu.

        Koşukavak, maçın 83'üncü dakikasında rakibin gol bulduğunu ifade ederek, "Kazanacaklarına inanarak arka kısımda alan bıraktılar. Çok çalışana Allah yardım eder. Ben ve oyuncularım çok çalıştık, yönetim kurulumuz çok inandı ve kazana taraf olduk." şeklinde konuştu.

        Boluspor'a, şehrin takımına sadakatle bağlı olanlara galibiyetin hayırlı olmasını dileyen Koşukavak, "İşin birinci tarafını başardık, rakipler çok zor. İnşallah ikincisini de başarırız. Çünkü 31 yıllık Süper Lig hasreti var. İnşallah onu da başarırız." ifadelerini kullandı.

        - Özbalta: "

        Ahlatcı Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, yorucu ama kendileri açısında verimli bir sezonu bitirdiklerini dile getirerek, "En önemlisi oyuncu sağlığı. Ciddi bir sakatlık olmadan koca bir sezonu geride bıraktık." dedi.

        Kendileri gibi play-off etabına kalan Boluspor'u tebrik eden Özbalta, rakibin galibiyete biraz daha fazla ihtiyacı olduğunu aktardı.

        Özbalta, uzun bir aradan sonra çıkılan Trendyol 1. Lig'deki ilk senede play off'a kaldıklarını vurgulayarak, "Ligi 5. sırada bitiren bir takım. Her basamak bizim için önemli. Bugün 3. sıra bizi ilgilendiriyordu. Diğer sonuçlara da bakarak, maç sonucu itibarıyla hangi konumda olduğumuzu gördüğümüz bir karşılaşmaydı." sözlerine yer verdi.

        Perşembe günü play-off maçına çıkacaklarını anlatan Özbalta, "Perşembe günü Kocaelispor rakibimiz. Oyuncularım sezon boyu gösterdikleri mücadeleyle bu günkü 5'inciliği hak etti. Şimdi seyircimizin önünde, 56 yıl sonra çıkılan bu ligde play off zevkini tadacaklar." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ali Koç tekrardan aday olacağını açıkladı!
        Ali Koç tekrardan aday olacağını açıkladı!
        İsrail saldırıları genişletti
        İsrail saldırıları genişletti
        Zonguldak'ta feci iş kazası
        Zonguldak'ta feci iş kazası
        CHP israf genelgesini yayınladı
        CHP israf genelgesini yayınladı
        4 ilde tefeci operasyonu: "Tefeciyim oğlum ben, domates, biber satmıyoruz"
        4 ilde tefeci operasyonu: "Tefeciyim oğlum ben, domates, biber satmıyoruz"
        İşte Play-Off eşleşmeleri ve düşen son takım!
        İşte Play-Off eşleşmeleri ve düşen son takım!
        Minibüsteki 2 kardeşe ateş açtılar! Biri öldü! Sır perdesi aralandı!
        Minibüsteki 2 kardeşe ateş açtılar! Biri öldü! Sır perdesi aralandı!
        "Dursun Özbek ile peşkeş yan yana gelemez"
        "Dursun Özbek ile peşkeş yan yana gelemez"
        80'lik aktivistlerden iklim protestosu!
        80'lik aktivistlerden iklim protestosu!
        "Bu işlere artık son!"
        "Bu işlere artık son!"
        Afganistan'da sel felaketi: Ölü sayısı 300'ü aştı
        Afganistan'da sel felaketi: Ölü sayısı 300'ü aştı
        Motokuryelik yapıyordu! Üniversite öğrencisini vahşice öldürüldü!
        Motokuryelik yapıyordu! Üniversite öğrencisini vahşice öldürüldü!
        Bıçaklanarak öldürülmüştü! Cinayetin nedeni ortaya çıktı!
        Bıçaklanarak öldürülmüştü! Cinayetin nedeni ortaya çıktı!
        POS cihazlarıyla yapılan tahsilatlar radarda
        POS cihazlarıyla yapılan tahsilatlar radarda
        Bu 10 alışkanlık beyne zarar veriyor olabilir!
        Bu 10 alışkanlık beyne zarar veriyor olabilir!
        Kuzey Işıkları Türkiye'den de görüldü!
        Kuzey Işıkları Türkiye'den de görüldü!
        En çok kazandıran film serileri
        En çok kazandıran film serileri
        Haftaya onlar damga vurdu
        Haftaya onlar damga vurdu
        Zıt kutuplar gibi görünse de modanın yönü edebiyat!
        Zıt kutuplar gibi görünse de modanın yönü edebiyat!

        Benzer Haberler

        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Boluspor - Çorum FK: 2-1
        Boluspor - Çorum FK: 2-1
        Hayırsever iş insanı İzzet Baysal Bolu'da "Şükran Günleri" ile anıldı
        Hayırsever iş insanı İzzet Baysal Bolu'da "Şükran Günleri" ile anıldı
        Köylerde kadınların Anneler Günü'nü kutlayıp tarlada çalıştılar
        Köylerde kadınların Anneler Günü'nü kutlayıp tarlada çalıştılar
        Bolu'da akademisyen ve yazarlar "Töreli Türk Edebiyatı Okumaları" etkinliği...
        Bolu'da akademisyen ve yazarlar "Töreli Türk Edebiyatı Okumaları" etkinliği...
        Bolu'da Kızılay gönüllüsü kadınlar köylerdeki hemcinslerine günlük işlerind...
        Bolu'da Kızılay gönüllüsü kadınlar köylerdeki hemcinslerine günlük işlerind...