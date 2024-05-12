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        Sevgisiyle hayata bağladığı kazazede kızının hastaneden yürüyerek çıkmasını istiyor

        Konya'da 2 yıl önce trafik kazasında ağır yaralanan kızının tedavisi için Karabük'ten Bolu'ya gelen Nezahat Kelleci, yanından bir an olsun ayrılmadığı evladının tedavi gördüğü hastaneden yürüyerek çıkmasını istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 10:57 Güncelleme: 12.05.2024 - 10:57
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        Sevgisiyle hayata bağladığı kazazede kızının hastaneden yürüyerek çıkmasını istiyor
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        Konya'da 2 yıl önce trafik kazasında ağır yaralanan kızının tedavisi için Karabük'ten Bolu'ya gelen Nezahat Kelleci, yanından bir an olsun ayrılmadığı evladının tedavi gördüğü hastaneden yürüyerek çıkmasını istiyor.

        Üniversite eğitimi için bulunduğu Konya'da 22 Mart 2022'de, içinde bulunduğu otomobilin takla atması sonucu ağır yaralanan 23 yaşındaki Almina Aydemir, tedavisinin ardından memleketi Karabük'e döndü.

        Burada da bir süre tedavisi devam eden Aydemir'in en büyük destekçisi annesi 53 yaşındaki annesi Nezahat Kelleci oldu.

        Kelleci, sevgisi ve bakımıyla adeta yeniden hayata bağladığı kızının tedavisi için 2 hafta önce Bolu İzzet Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesine geldi.

        Kendisi de yürüme güçlüğü çeken Kelleci, kızının yeniden ayağa kalkmasıyla hayatının en büyük hediyesini almayı bekliyor.

        - "Annem seni seviyorum yazarsa en güzel hediye olur"

        Nezahat Kelleci, AA muhabirine, kızının sağlığının her geçen gün daha iyiye gittiğini, hastaneden yürüyerek çıkmak için çaba harcadıklarını söyledi.

        Kelleci, kazanın üzerinden 2 yıl geçtiğini, kızının adeta yeniden doğduğunu belirterek, "O iyileştikçe ben de iyileştim. Rabbim dualarımı kabul etti. Yavrumu bana bağışladı. Şu anda emekleme aşamasındayız. Artık yürüme kaldı." diye konuştu.

        En büyük hayalinin, kızını yeniden yürürken görmek olduğunu dile getiren Kelleci, "Buradan da inşallah ayaklanıp gideriz. Konuşması da daha iyi. Beyni iyileştikçe kelimeleri de çevirebiliyor. Yazı yazmayı şu anlık beceremiyoruz. Onun üzerinde çalışıyoruz. 'Annem seni seviyorum' yazarsa en güzel hediye olur." ifadelerini kullandı.

        - "Tek isteğim yeniden yürümek"

        Almina Aydemir ise kaza anını hatırlamadığını kaydetti.

        Tedavi sürecinde önemli aşamalar katettiğini anlatan Aydemir, "Şu anda tek isteğim yeniden yürümek. İnşallah Allah dualarımı kabul eder, ayaklarıma güç verir, eskisi gibi hayatıma geri dönebilirim." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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