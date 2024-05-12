"İzzet Baysal Şükran Günleri" kapsamında stantlar açıldı

Bu arada Hükümet Meydanı'nda Bolu'nun hayırsever iş insanı merhum İzzet Baysal'ın hayatından kesitlerin anlatıldığı fotoğraf sergisi açıldı.

Hükümet Meydanı ve İzzet Baysal Caddesi'ne ilçeler, dernekler, esnaf ve vatandaşlar tarafından kurulan stantlarda ilçelerin yöresel ürünlerinin tanıtımı yapıldı, esnaf ve vatandaşlar ise çeşitli ürünleri satışa sundu.

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