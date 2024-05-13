Bolu'da ormanlık alanda bulunan tay koruma altına alındı

Bölgeye gelen ekipler, iki aylık olduğu belirlenen tayı Bolu Belediyesi Hayvan Barınağı'na götürdü.

At Yaylası bölgesinde ormanlık alanda tay bulan vatandaşlar, Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile Bolu Belediyesine haber verdi.

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