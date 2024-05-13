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        Bolu'da ormanlık alanda bulunan tay koruma altına alındı

        Bolu'da ormanlık alanda bulunan tay, barınakta koruma altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 08:48 Güncelleme: 13.05.2024 - 08:48
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        Bolu'da ormanlık alanda bulunan tay koruma altına alındı
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        Bolu'da ormanlık alanda bulunan tay, barınakta koruma altına alındı.

        At Yaylası bölgesinde ormanlık alanda tay bulan vatandaşlar, Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile Bolu Belediyesine haber verdi.

        Bölgeye gelen ekipler, iki aylık olduğu belirlenen tayı Bolu Belediyesi Hayvan Barınağı'na götürdü.

        Annesi bulunamayan tayın sahiplendirileceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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