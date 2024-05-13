Bolu'da ormanlık alanda bulunan tay koruma altına alındı
Bolu'da ormanlık alanda bulunan tay, barınakta koruma altına alındı.
Bolu'da ormanlık alanda bulunan tay, barınakta koruma altına alındı.
At Yaylası bölgesinde ormanlık alanda tay bulan vatandaşlar, Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile Bolu Belediyesine haber verdi.
Bölgeye gelen ekipler, iki aylık olduğu belirlenen tayı Bolu Belediyesi Hayvan Barınağı'na götürdü.
Annesi bulunamayan tayın sahiplendirileceği öğrenildi.
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