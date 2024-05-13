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        Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı, olimpiyat hazırlıklarına Bolu'da başladı

        Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı, 26 Temmuz-11 Ağustos'ta düzenlenecek Paris 2024 Olimpiyat Oyunları hazırlıkları kapsamında Bolu'da kampa girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 12:20 Güncelleme: 13.05.2024 - 12:20
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        Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı, olimpiyat hazırlıklarına Bolu'da başladı
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        Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı, 26 Temmuz-11 Ağustos'ta düzenlenecek Paris 2024 Olimpiyat Oyunları hazırlıkları kapsamında Bolu'da kampa girdi.

        Karaçayır Mahallesi'ndeki Murat Canbaş Cimnastik Salonu'nda başantrenör Yılmaz Göktekin ve yardımcı antrenörler gözetiminde günde çift idman yapan 7 milli sporcu, 2 hafta sürecek programın ardından İzmir'de hazırlıklarına devam edecek.

        Göktekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 24-28 Nisan'da İtalya'nın Rimini kentinde düzenlenen Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nın ardından 26 Temmuz-11 Ağustos'ta Fransa'nın başkenti Paris'te yapılacak Olimpiyat Oyunları'na odaklandıklarını belirtti.

        Milli sporcu İbrahim Çolak'ın tedavisi nedeniyle kampa katılamadığını aktaran Göktekin, 7 cimnastikçiyle çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

        Göktekin, son Avrupa şampiyonasında iyi sonuçlar elde ettiklerine değinerek, "Oraya genç kadroyla gittik. Ahmet Önder ve Ferhat Arıcan gibi iki tecrübeli sporcumuz takımda yoktu. Amacımızın, alttan yetişen sporcuları takıma adapte edip, cimnastikteki başarıları katlayarak önümüzdeki yıllara taşımak olduğunu defalarca söylemiştik." dedi.

        Avrupa'nın en iyi 4 takımından biri olduklarına işaret eden Göktekin, bronz madalya kazanılan Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'ndaki başarının gelecek için ümit vadettiğini dile getirdi.

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