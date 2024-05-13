Bolu'da "1. Uluslararası İletişim Günleri/Dijital Dönüşüm ve Yeni Medya Sempozyumu" başladı

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen "1. Uluslararası İletişim Günleri/Dijital Dönüşüm ve Yeni Medya Sempozyumu" başladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Kongre Merkezi'ndeki sempozyumun açılışına BAİBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Genel Sekreter İhsan Ağcan, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emre Tandırlı, konuk araştırmacı ve akademisyenler ile öğrenciler katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Alişarlı, etkinliğin, İletişim Fakültesi'nin düzenlediği ilk uluslararası sempozyum olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Alişarlı, teknolojik gelişmelerin iletişimin boyutunu değiştirdiğine işaret ederek, "Bilgisayarın hayatımıza girmesiyle sadece iletişimde değil tüm alanlarda gelişmeleri tetikleyecek dönemi yaşadık. İnternetin kullanımıyla artık gelişmeler daha da hızlı yaşanmaya başlandı. Artık dünya üzerindeki sınırlar ortadan kalkmış, dünya küresel bir köy haline gelmiştir." ifadelerini kullandı. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Levent Mercin, "Müzelerin İletişim Kurma Gereksinimi ve Dijital Dönüşüm" adlı sunum yaptı.