Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Kanamayı durduran antibakteriyel kumaştan üniversite sanayi işbirliğinde kıyafet üretilecek

        MEHMET EMİN GÜRBÜZ - Bolu'da üniversite-sanayi işbirliğinde geliştirilen kanamayı durdurma ve antibakteriyel özelliğe sahip kumaştan güvenlik, sivil savunma ve arama kurtarmada yaşanması muhtemel yaralanmalarda hayati işlev görecek kıyafetler üretilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 11:13 Güncelleme: 14.05.2024 - 11:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kanamayı durduran antibakteriyel kumaştan üniversite sanayi işbirliğinde kıyafet üretilecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        MEHMET EMİN GÜRBÜZ - Bolu'da üniversite-sanayi işbirliğinde geliştirilen kanamayı durdurma ve antibakteriyel özelliğe sahip kumaştan güvenlik, sivil savunma ve arama kurtarmada yaşanması muhtemel yaralanmalarda hayati işlev görecek kıyafetler üretilecek.

        Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) öncülüğünde Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ve Karesi Holding işbirliğinde hemostatik (kanama durdurucu) ve yaralanan bölgede enfeksiyonu önleyici kumaş geliştirme çalışmalarına geçen yıl başlandı.

        BAİBÜ Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Akif Hakan Kurt ve BUÜ Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Binnaz Kaplangiray'ın yürüttüğü çalışmalar sonucu elde edilen ipliklerden kumaş üretildi.

        Farklı lif türlerinden elde edilecek 8 kumaş prototipinin testlerden geçirileceği çalışmada, güvenlik güçlerinin, sivil savunma ile arama kurtarma ekiplerindeki görevlilerin yaralanma durumlarında kullanması için yaz ve kış şartlarına uygun kıyafetin yıl sonuna kadar üretilmesi hedefleniyor.

        Kurt, AA muhabirine, projede kanı durdurabilen, mikropları öldürebilen ve ısı konforu sağlayan kumaş üretmeyi amaçladıklarını söyledi.

        Kumaşın maliyetinin, gerekli özellikleri kazandırabilecek maddelerin yurt dışından temin edilmesi nedeniyle yüksek olduğunu anlatan Kurt, "Bu kumaşa şu anda konfor özelliği katılmadı. Yaz ve kış ayları için konfor özelliği katılacak. Toplam 8 prototip üretilecek. Bunların içerisinde pıhtılaşmayı ve antimikrobiyal etkiyi artıran maddeler değişik oranlarda kullanılacak ve üretilebilir maliyette kumaş elde etmiş olacağız." diye konuştu.

        Kurt, çalışmayla, sağlık hizmetlerine uzak alanlarda, örneğin operasyon bölgesinde yaralanan askerlerin hastaneye ulaşma sürecinde kanın durdurulması ve enfeksiyon riskinin azaltılmasını amaçladıklarını belirterek, "Bu kıyafetler, askerimiz, polisimiz, sivil savunma ve özellikle deprem bölgesine giden AFAD görevlilerimizin üzerinde olduğu zaman, yaralanma durumunda hızlı şekilde kanama duracak ve bu bölgedeki mikroorganizma miktarı azalacak, hastaneye ulaşma, yaşama şansı artacak." ifadelerini kullandı.

        - İç kıyafetten başlayıp askeri kıyafetle üretime devam etme hedefi

        "Projenin asıl amacı, kahraman askerlerimizin operasyon durumlarında yaşam şanslarını artırabilmek, onlara az da olsa katkı sağlayabilmek." diyen Kurt, hazırlıkların tamamlandığını, üniversiteler arasındaki ikili anlaşmaların yapıldığını, bundan sonra hem TÜBİTAK hem de sanayi işbirliğiyle en hızlı şekilde projeyi hayata geçirmeyi planladıklarını dile getirdi.

        Kurt, pıhtılaşma ve antibakteriyel deneylerinin tamamlanmasının ardından elde edilen ürüne konfor özelliğinin katılacağını ve testlerinin yapılacağını, yıl sonuna kadar tüm çalışmaları tamamlamayı amaçladıklarını kaydetti.

        Kanın durdurulmasıyla ilgili ürünlere dünyada ulaşılabildiğine işaret eden Kurt, "Ama özellikle kıyafet şeklinde ya da ısı konforu kazandırılmış ürün şu an yok. Amacımız zaten sadece ürün elde etmek değil, bu ürüne kullanılabilir niteliği kazandırmak. Yani yaz şartlarında kişiye serinlik, kışın ise sıcaklık sağlayabilecek özel hale dönüştürmek. Projenin ikinci önemli basamağı bu." dedi.

        Kurt, ürünün ilk etapta iç çamaşırı şeklinde üretilmesini planladıklarını, güvenlik güçlerinin olası yaralanma durumlarında hızlı şekilde bunu kullanarak kanını durdurabileceğini ve hastaneye yetişebilme şansı yakalayacağını anlattı.

        Yaralanmalarda ölüme neden olan en büyük ikinci sebebinin enfeksiyon olduğuna dikkati çeken Kurt, "Kullanılan kumaş, birçok enfeksiyon nedenini ortadan kaldıracak. Şu andaki düşüncemiz, iç kıyafetten başlayarak askeri kıyafetler şeklinde üretime devam etmek. Tabii ki sadece bununla alakalı değil özellikle kanamayla ilgili problemleri bulunan hastalarımıza hastanelerimizde de önemli imkan sağlayacağını düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        16 yaşında hayatı karardı! Yatağa bağımlı hale geldi!
        16 yaşında hayatı karardı! Yatağa bağımlı hale geldi!
        Trump'ın eski avukatı "sus payı" davasında ifade verdi
        Trump'ın eski avukatı "sus payı" davasında ifade verdi
        Ayten Gökçer hayatını kaybetti
        Ayten Gökçer hayatını kaybetti
        62 ilde FETÖ operasyonu: 544 gözaltı!
        62 ilde FETÖ operasyonu: 544 gözaltı!
        Galatasaray'dan Donny van de Beek bombası!
        Galatasaray'dan Donny van de Beek bombası!
        Aile katliamında detaylar ortaya çıktı!
        Aile katliamında detaylar ortaya çıktı!
        Almanlar duyurdu: Haller ve Beşiktaş...
        Almanlar duyurdu: Haller ve Beşiktaş...
        3 yılın ardından 'efsane' geri döndü
        3 yılın ardından 'efsane' geri döndü
        ABD'ye güzellik kraliçesi dayanmıyor
        ABD'ye güzellik kraliçesi dayanmıyor
        Evine haciz geldi! Kefil cinayeti!
        Evine haciz geldi! Kefil cinayeti!
        Kupa derbiye gelecek mi?
        Kupa derbiye gelecek mi?
        GPT-4o ve mesleklerin geleceği
        GPT-4o ve mesleklerin geleceği
        Uyuma şekliniz kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?
        Uyuma şekliniz kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?
        52 gündür kayıptı! Eski eşi cinayeti itiraf etti!
        52 gündür kayıptı! Eski eşi cinayeti itiraf etti!
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Beyin dokularının yeni haritası ile tanışın!
        Beyin dokularının yeni haritası ile tanışın!
        "Dünyanın en büyük seçimi" 4. aşamasında
        "Dünyanın en büyük seçimi" 4. aşamasında
        27 yıldır geçilemedi
        27 yıldır geçilemedi
        Ay'a adım atacak bir sonraki ülke hangisi olacak?
        Ay'a adım atacak bir sonraki ülke hangisi olacak?
        Melinda Gates, kurucusu olduğu Gates Vakfı'ndan ayrıldı
        Melinda Gates, kurucusu olduğu Gates Vakfı'ndan ayrıldı

        Benzer Haberler

        Bolu'da yaylalara kar yağdı
        Bolu'da yaylalara kar yağdı
        Bolu'da "1. Uluslararası İletişim Günleri/Dijital Dönüşüm ve Yeni Medya Sem...
        Bolu'da "1. Uluslararası İletişim Günleri/Dijital Dönüşüm ve Yeni Medya Sem...
        Bolu'da üniversite öğrencileri, ulaşım zammını protesto etti
        Bolu'da üniversite öğrencileri, ulaşım zammını protesto etti
        Bolu'da üniversite öğrencileri ulaşım zammını protesto etti
        Bolu'da üniversite öğrencileri ulaşım zammını protesto etti
        Bolu, Düzce, Sakarya ve Karabük'ün yüksek kesimlerine kar yağdı
        Bolu, Düzce, Sakarya ve Karabük'ün yüksek kesimlerine kar yağdı
        Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı, olimpiyat hazırlıklarına Bolu'da baş...
        Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı, olimpiyat hazırlıklarına Bolu'da baş...