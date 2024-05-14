Polonyalı gelin ile Türk damat, Mudurnu'da dünyaevine girdi
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yaşayan Deniz Suiçmez, hayatını Polonyalı Katarzyna Maliszewsky ile birleştirdi.
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yaşayan Deniz Suiçmez, hayatını Polonyalı Katarzyna Maliszewsky ile birleştirdi.
Eğitim için gittiği Polonya'da Maliszewsky ile tanışan Suiçmez, bir süre görüştüğü kız arkadaşıyla evlilik kararı aldı.
Hazırlıkların ardından ailesiyle Mudurnu'ya gelen Maliszewsky'e, Türk adetlerine göre bindallı giydirilerek eline kına yakıldı.
Polonyalı gelin, davetlilerle yöresel halk oyunu da oynadı.
Çift, ertesi gün Mudurnu Belediye Başkanı Doğan Onurlu'nun kıydırdığı nikahla hayatlarını birleştirdi.
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