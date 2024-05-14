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        Polonyalı gelin ile Türk damat, Mudurnu'da dünyaevine girdi

        Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yaşayan Deniz Suiçmez, hayatını Polonyalı Katarzyna Maliszewsky ile birleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 12:50 Güncelleme: 14.05.2024 - 12:50
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        Polonyalı gelin ile Türk damat, Mudurnu'da dünyaevine girdi
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        Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yaşayan Deniz Suiçmez, hayatını Polonyalı Katarzyna Maliszewsky ile birleştirdi.

        Eğitim için gittiği Polonya'da Maliszewsky ile tanışan Suiçmez, bir süre görüştüğü kız arkadaşıyla evlilik kararı aldı.

        Hazırlıkların ardından ailesiyle Mudurnu'ya gelen Maliszewsky'e, Türk adetlerine göre bindallı giydirilerek eline kına yakıldı.

        Polonyalı gelin, davetlilerle yöresel halk oyunu da oynadı.

        Çift, ertesi gün Mudurnu Belediye Başkanı Doğan Onurlu'nun kıydırdığı nikahla hayatlarını birleştirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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