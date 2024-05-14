Bolu'nun yüksek kesimlerine kar yağdı

Köroğlu Dağları'nın 2 bin 200 metrelik zirvesindeki Kartalkaya ile Aladağ, Sarıalan ve Yedigöller bölgesinde dün başlayan kar yağışı aralıklarla devam etti.

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