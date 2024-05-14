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        Bolu'nun yüksek kesimlerine kar yağdı

        Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 12:54 Güncelleme: 14.05.2024 - 12:54
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        Bolu'nun yüksek kesimlerine kar yağdı
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        Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösterdi.

        Köroğlu Dağları'nın 2 bin 200 metrelik zirvesindeki Kartalkaya ile Aladağ, Sarıalan ve Yedigöller bölgesinde dün başlayan kar yağışı aralıklarla devam etti.

        Kar yağışının ardından Kartalkaya Kayak Merkezi ve çevresinde bulunan yaylalar, kısmen beyaz örtüyle kaplandı.

        Öte yandan bölgede zaman zaman güneş de yüzünü gösterdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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