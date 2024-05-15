Bolu'da At Yaylası'nda kaçak çekilen tel çitler kepçeyle yıkıldı

Vatandaşlardan bazıları ekiplere tepki gösterirken, uyarıları dikkate alan bir kısım yayla sakini, zarara uğramamak için telleri kendi imkanlarıyla söktü.

Bolu Valiliğinin talimatıyla harekete geçen Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, bölgede son 1 yılda yayla evlerinin çevresi ve arazilere çekilen tel çitlerin bulunduğu yaklaşık 100 dekarlık alana müdahale etti.

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