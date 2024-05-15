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        Mudurnu'da minibüs ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Bolu'nun Mudurnu ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 16:25 Güncelleme: 15.05.2024 - 16:25
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        Mudurnu'da minibüs ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Bolu'nun Mudurnu ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

        Mudurnu istikametinde seyreden Ayhan E. idaresindeki 14 LE 893 plakalı minibüs ile karşı istikamette seyreden Kadir Y. yönetimindeki 14 LB 335 plakalı otomobil, Yıldırım Beyazıt Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

        Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

        Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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