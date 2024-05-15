Mudurnu'da minibüs ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Mudurnu istikametinde seyreden Ayhan E. idaresindeki 14 LE 893 plakalı minibüs ile karşı istikamette seyreden Kadir Y. yönetimindeki 14 LB 335 plakalı otomobil, Yıldırım Beyazıt Mahallesi mevkisinde çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
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