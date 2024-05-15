Bolu Valisi Kılıç'tan play-off mücadelesine çıkacak Boluspor'a moral ziyareti

Bolu Valisi Erkan Kılıç, Trendyol 1. Lig play-off 1. turunda yarın Bodrum FK ile karşılaşacak Boluspor'un kulüp başkanı Savaş Abak'a başarılar diledi.

Vali Kılıç'ı, Karaçayır Mahallesi'ndeki tesislerin önünde Abak ve kulüp yöneticileri karşıladı. Takım çalışmaları ve play-off müsabakaları hakkında Abak'tan bilgi alan Kılıç, Boluspor'un yarın son yılların en önemli maçına çıkacağını belirtti.

Boluspor'un Süper Lig'e yükselmesini istediklerini dile getiren Kılıç, "Bu aşamaya gelene kadar başta Savaş Bey olmak üzere tüm yöneticiler büyük fedakarlık ortaya koydu. 7-8 yıldır Boluspor play-off'lara kalamıyordu. Bu da son yılların en önemli başarısı." diye konuştu.

Kılıç, takımın Bolu'nun büyük bir değeri olduğunu, tüm şehir halkının ve kurumların Boluspor'a play-off sürecinde destek vermesi gerektiğini vurguladı. Takımın yarın oynayacağı müsabakadan yüzünün akıyla döneceğinden emin olduğunu aktaran Kılıç, "Bundan sonra da daha önemli başarılara imza atacaktır ama ifade ettiğim gibi Boluspor, Bolu için çok önemli bir marka. İlimize renk ve farklılık kazandırıyor. Bulunduğu konum ve daha yukarıya çıkması için hep beraber gayret içinde olmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

- Abak: "Şehrin desteğine her zaman ihtiyacımız var" Savaş Abak da Vali Kılıç'ın, başarının elde edilme sürecinde maddi ve manevi olarak sürekli Boluspor'un yanında olduğunu söyledi. Boluspor'un 20 yılını Süper Lig'de geçirdiğini, 2007'den beri 1. Lig'de mücadele ettiğini ve maddi zorluklar yaşadığını anımsatan Abak, "Allah yardım etti, gücümüz de vardı. Bugüne kadar yaklaşık 30-35 dosya kapattık. Kadro olarak bakıldığında da belki en düşük bütçe Boluspor'a ait." şeklinde konuştu.