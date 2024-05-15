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        Bolu'da fener alayı düzenlendi

        Bolu'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında "Türkiye'nin Gücü Gençliği" temalı fener alayı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 21:28 Güncelleme: 15.05.2024 - 21:28
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        Bolu'da fener alayı düzenlendi
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        Bolu'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında "Türkiye'nin Gücü Gençliği" temalı fener alayı düzenlendi.

        Bolu Valiliği ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce yapılan etkinlikte, gençler, sporcular ve vatandaşlar İzzet Baysal Caddesi Uğur Mumcu Parkı'nda önünde toplandı.

        Bolu Valisi Erkan Kılıç'ın da aralarında yer aldığı grup ellerindeki fenerler ile İzzet Baysal Caddesi üzerinden Anıtpark'a kadar yürüdü.

        Türk bayraklarıyla alaya katılan vatandaşlar yürüyüşün ardından Atatürk Anıtı önünde toplandı.

        Bolu Valisi Erkan Kılıç, burada yaptığı konuşmada, Türk halkının 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

        Türkiye'nin hedefinin Türkiye Yüzyılı olduğunu ifade eden Kılıç, bu hedefe Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği yolda yürüyerek ulaşılacağını vurguladı.

        Etkinliğin ardından fener alayına katılan gençler ve vatandaşlar Atatürk Anıtı önünde hatıra fotoğrafı çekti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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