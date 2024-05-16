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        Bolu'dan kısa kısa

        Bolu'da şarampole devrilen kamyonunun sürücüsü yaralandı, tırın lastik kısmında çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 11:26 Güncelleme: 16.05.2024 - 11:26
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        Bolu'da şarampole devrilen kamyonunun sürücüsü yaralandı, tırın lastik kısmında çıkan yangın söndürüldü.

        Seben-Bolu kara yolunda ilerleyen M.S. idaresindeki 14 BJ 402 plakalı canlı tavuk yüklü kamyon, Emen köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Devrildikten sonra ağaçlara çarparak durabilen kamyonun sürücüsü yaralandı.

        Sürücü M.S, kaza yerine gelen sağlık ekiplerince İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle kamyondaki tavuklardan bazıları telef oldu, bir kısmı ormanlık alana dağıldı.

        - Lastikleri yanan tırda hasar oluştu

        Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde tırın lastik kısmında çıkan yangın söndürüldü.

        Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden tuğla yüklü tırın lastiklerinden duman çıktığını gören sürücüsü, aracı emniyet şeridine çekerek itfaiyeden yardım istedi.

        Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevleri büyümeden söndürdü, tırda hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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