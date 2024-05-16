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        Bolu'da kamyonla çarpışarak şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Bolu'nun Mudurnu ilçesinde kamyonla çarpışan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 15:02 Güncelleme: 16.05.2024 - 15:02
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        Bolu'da kamyonla çarpışarak şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Bolu'nun Mudurnu ilçesinde kamyonla çarpışan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        Mudurnu istikametine seyreden Umut K. yönetimindeki 14 ABS 982 plakalı kamyon, Kurtlar köyü mevkisinde tali yoldan ana yola çıkan Muzaffer K. idaresindeki 14 LE 866 plakalı otomobil ile çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Yaralanan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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