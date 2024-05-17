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        Bolu'da, trafik kazasında hurdaya dönen tırın sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu

        Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde önünde ilerleyen tıra çarparak hasar gören tırın sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 01:31 Güncelleme: 17.05.2024 - 01:31
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        Bolu'da, trafik kazasında hurdaya dönen tırın sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu
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        Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde önünde ilerleyen tıra çarparak hasar gören tırın sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.

        Anadolu Otoyolu üzerinden İstanbul istikametine seyreden Feyzullah E. idaresindeki 06 DHR 187 plakalı tır Bolu Dağı Tüneli çıkışında önünde ilerleyen Mustafa Y. yönetimindeki 14 ACH 376 plakalı kereste yüklü tıra arkadan çarptı.

        Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine, sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Tamamen ezilen tırın içinden kendi imkanları ile çıkan ve yara almayan Feyzullah E. sağlık ekipleri tarafından ayakta muayene edilirken, itfaiye ekipleri ise yangın çıkmaması için önlem aldı.

        Kaza nedeniyle İstanbul istikametine 2 şeritten sağlanan ulaşım, kaza yapan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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