Bolu'da, trafik kazasında hurdaya dönen tırın sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde önünde ilerleyen tıra çarparak hasar gören tırın sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.

Anadolu Otoyolu üzerinden İstanbul istikametine seyreden Feyzullah E. idaresindeki 06 DHR 187 plakalı tır Bolu Dağı Tüneli çıkışında önünde ilerleyen Mustafa Y. yönetimindeki 14 ACH 376 plakalı kereste yüklü tıra arkadan çarptı.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine, sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Tamamen ezilen tırın içinden kendi imkanları ile çıkan ve yara almayan Feyzullah E. sağlık ekipleri tarafından ayakta muayene edilirken, itfaiye ekipleri ise yangın çıkmaması için önlem aldı.