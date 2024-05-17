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        Futbol: BAL 2023-2024 Sezonu Baraj Müsabakaları

        Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2023-2024 Sezonu Baraj Müsabakaları kapsamında Geredespor, Aladağspor'u 3-0 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 11:29 Güncelleme: 17.05.2024 - 11:29
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        Futbol: BAL 2023-2024 Sezonu Baraj Müsabakaları
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        Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2023-2024 Sezonu Baraj Müsabakaları kapsamında Geredespor, Aladağspor'u 3-0 yendi.

        Bolu 1. Amatör Lig'de mücadele eden Aladağspor ile Bölgesel Amatör Lig 6. Grupta oynayan Geredespor, Bolu Atatürk Stadyumu'nda karşılaştı.

        Geredespor, karşılaşmanın 5. dakikada Aydın Arslan ve 26. dakikasında Serhat Özyılmaz'ın golleriyle, ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

        İkinci yarıda ise Aladağsporlu Ömer Azman'ın kendi kalesine attığı golle Geredespor 3-0 galip geldi.

        Maç sonunda yapılan tezahüratlar nedeniyle bazı futbolcular ve taraftarlar arasında gerginlik yaşandı.

        Polis ekipleri, gerginliğin büyümemesi için futbolcuları sahadan çıkarttı.

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