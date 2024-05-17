Futbol: BAL 2023-2024 Sezonu Baraj Müsabakaları

Maç sonunda yapılan tezahüratlar nedeniyle bazı futbolcular ve taraftarlar arasında gerginlik yaşandı.

İkinci yarıda ise Aladağsporlu Ömer Azman'ın kendi kalesine attığı golle Geredespor 3-0 galip geldi.

Bolu 1. Amatör Lig'de mücadele eden Aladağspor ile Bölgesel Amatör Lig 6. Grupta oynayan Geredespor, Bolu Atatürk Stadyumu'nda karşılaştı.

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