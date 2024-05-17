Bolu'da tarım alanları zirai dondan etkilendi

Bolu'nunGöynük, Mudurnu ve Seben ilçelerinde 5-6 Mayıs'ta yaşanan zirai dondan etkilenen tarım alanlarında hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, 5-6 Mayıs'ta rakımı yüksek ilçelerde gece hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü belirtildi.

Hafif kar yağışının da görüldüğü Göynük, Mudurnu ve Seben ilçelerinde tarım alanlarının zirai dondan etkilendiği vurgulanan açıklamada, bu kapsamda teknik ekiplerin sahada ön inceleme gerçekleştirdiği, il genelinde hasar tespit çalışmalarına devam edildiği kaydedildi.