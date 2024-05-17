TED Bolu Koleji, "Gençlik, Bilim ve Farkındalık Şenliği" düzenlendi

TED Bolu Koleji tarafından Gençlik, Bilim ve Farkındalık Şenliği gerçekleştirildi.

Şenliğe katılan Türk Eğitim Derneği (TED) Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, yaptığı konuşmada, akademik bir titri olmamasına rağmen yıllardır eğitim hakkındaki düşüncelerini paylaştığını anlattı.

Pehlivanoğlu, insanların eğitimden beklentilerine değinerek, "Birincisi beklentisi, değerleridir. İnancı ve kültürü olmayan bir toplum yaşamaz. İkincisi Büyük Önder Atatürk'ün çizdiği yolda dünyada rekabet edebilecek, önder olabilecek bir Türkiye yaratma sevdamızdır." değerlendirmesinde bulundu.