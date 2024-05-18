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        Bolu'da bahçede yakalanan yılan doğaya salındı

        Bolu'da bahçede görülen yılan, itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 13:39 Güncelleme: 18.05.2024 - 13:39
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        Bolu'da bahçede yakalanan yılan doğaya salındı
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        Bolu'da bahçede görülen yılan, itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya bırakıldı.

        Karaçayır Mahallesi Hulusi Tüzmen Caddesi'ndeki evin bahçesinde yılan görenler, itfaiyeden yardım istedi.

        Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, brandanın altına giren yılanı yakaladı.

        Yılan, ekiplerce şehir merkezinden uzak yerde doğaya salındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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