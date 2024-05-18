Bolu'da bahçede yakalanan yılan doğaya salındı
Bolu'da bahçede görülen yılan, itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya bırakıldı.
Bolu'da bahçede görülen yılan, itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya bırakıldı.
Karaçayır Mahallesi Hulusi Tüzmen Caddesi'ndeki evin bahçesinde yılan görenler, itfaiyeden yardım istedi.
Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, brandanın altına giren yılanı yakaladı.
Yılan, ekiplerce şehir merkezinden uzak yerde doğaya salındı.
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